Первый россиянин вошел в лигу главы UFC по пощечинам

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Денис Вильданов стал первым россиянином, который подписал контракт с лигой главы UFC Даны Уайтом по пощечинам. Об этом "Интерфаксу" сообщил менеджер бойца Виталий Тарасов.

"Денис Вильданов подписал контракт с промоушеном главы UFC Дэйной Уайтом по пощечинам Power Slap, став первым россиянином в лиге. Благодаря нашей работе с моим партнером Владимиром Мышевым удалось заключить контракт на 2,5 года", - сказал Тарасов.

"Дебют Вильданова в лиге рассматривается на конец года, и велись переговоры о его участии в реалити-шоу в лиге по пощечинам. Сейчас главная задача - получение визы", - отметил он.

На счету Вильданова в поп-ММА по пять побед и поражений, а также три ничьи.