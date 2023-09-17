Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Монако" россиянин Александр Головин отметился голом и результативной передачей в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу против "Лорьяна".

На 17-й минуте футболист сборной России нанес точный удар, после чего счет стал 1:1. На 69-й минуте Головин ассистировал Фоларину Балогану, который поразил ворота "Лорьяна" и счет стал 2:1 в пользу "Монако".

Победный счет "Монако", однако, не удержал, позволил сопернику отыграться на 90+7 минуте.

"Монако" тем не менее лидирует в турнирной таблице, набрав в пяти матчах 11 очков. Ближайший преследователь – "Ницца", 9 баллов. У "Лорьяна" 6 очков, команда на 10-м месте.

Для 27-летнего Головина, выступающего в "Монако" с сезона-2018/19, это второй гол в нынешнем сезоне и первая голевая передача.