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СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА дома уступили новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В итоговом протоколе зафиксирована победа "Сибири" со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Дубль в составе новосибирского клуба оформил Тейлор Бек (4-я, 20-я минуты; второй гол – в большинстве 5х3), в составе СКА точный бросок нанес Валентин Зыков (36).

СКА потерпел пятое поражение подряд и теперь занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции: 4 очка в семи матчах. "Сибирь" - на седьмом месте в Восточной конференции: 7 очков в семи встречах.

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