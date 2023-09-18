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Более полумиллиона человек приняли участие в "Кроссе наций" в России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 500 тысяч человек приняли участие во Всероссийском дне бега "Кросс наций", заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"За 20 лет забег "Кросс наций" в нашей стране стал по-настоящему всенародным спортивным праздником. Более полумиллиона жителей России вышли на старт в разных субъектах в этом году. В забеге приняли участие граждане новых регионов, что наглядно демонстрирует их интеграцию в спортивную жизнь страны. Такие соревнования, реализуемые в рамках федпроекта "Спорт – норма жизни", помогают в достижении цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным: к 2030 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна быть не менее 70%", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта РФ.

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин отметил: "Юбилейный забег "Кросс Наций" подтвердил, что спорт действительно становится нормой жизни для жителей страны".

"Мы видим, что качественно растут результаты забегов, а все больше тренеров и спортсменов рассматривают Всероссийский день бега как этап подготовки к крупным стартам. Но в то же время во многих регионах "Кросс Наций" становится важным городским событием, собирающим десятки тысяч человек на один из самых ярких праздников спорта в России", - заявил Матыцин.

Отмечается, что в забеге "Кросса наций" в 2023 году приняли участие жители более 100 городов страны. Больше всего спортсменов - порядка 20 тысяч человек - вышли на старт в Казани и Екатеринбурге. Крупнейшие региональные старты также состоялись в Санкт-Петербурге, Уфе, Брянске, Сыктывкаре, Чебоксарах, Волгограде, Оренбурге и Ханты-Мансийске.

Дмитрий Чернышенко Олег Матыцин
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