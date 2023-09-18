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Ахмед Усманов принес России первое золото ЧМ по борьбе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата мира-2023 в Белграде.

В финале соревнования до 79 кг он победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе – 4:1.

Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Мохаммад Ноходи (Иран) и Василий Михайлов (Украина).

Для российской команды, борцы которой выступают здесь под нейтральным флагом, это первая золотая медаль ЧМ. В прошлом году россияне пропустили турнир из-за санкций.

Ахмед Усманов вольная борьба
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