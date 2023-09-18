Поиск

"Динамо" победило "Спартак", выиграв пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу динамовцев.

По два гола в составе победителей провели Максим Джиошвили (17, 36 минуты), Егор Петухов (57, 59), по одному – Иван Муранов (9) и Дмитрий Рашевский (22).

"Динамо" выиграло пятый матч подряд, набрало в восьми матчах 12 очков и возглавило турнирную таблицу в Западной конференцию. На второе место с 11 очками (провебя семь игр) опустилось нижегородское "Торпедо", в овертайме уступившее уфимскому "Салавату Юлаеву".

"Спартак" проиграл второй мат подряд и занимает пятое место – 9 очков в восьми матчах.

Динамо КХЛ Спартак хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сидаков победил американского борца Дэйка и стал трехкратным чемпионом мира

Ахмед Усманов принес России первое золото ЧМ по борьбе

Европейский суд сразу же отменил новые санкции ЕС против пилота Мазепина

Европейский суд сразу же отменил новые санкции ЕС против пилота Мазепина

"Зенит" разгромил "Рубин" в чемпионате России по футболу

Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Гол и передача Головина не помогли "Монако" победить "Лорьян"

Дмитрий Хохлов покинул "Сочи" после поражения от "Спартака"

Гол Бабича в компенсированное время помог "Спартаку" победить "Сочи" в РПЛ

Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });