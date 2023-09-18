"Динамо" победило "Спартак", выиграв пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу динамовцев.

По два гола в составе победителей провели Максим Джиошвили (17, 36 минуты), Егор Петухов (57, 59), по одному – Иван Муранов (9) и Дмитрий Рашевский (22).

"Динамо" выиграло пятый матч подряд, набрало в восьми матчах 12 очков и возглавило турнирную таблицу в Западной конференцию. На второе место с 11 очками (провебя семь игр) опустилось нижегородское "Торпедо", в овертайме уступившее уфимскому "Салавату Юлаеву".

"Спартак" проиграл второй мат подряд и занимает пятое место – 9 очков в восьми матчах.