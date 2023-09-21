"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 4:3 нанесли поражение английскому "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В составе хозяев голы провели Лерой Зане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (54, с пенальти), Матис Тель (90+2). Авторы голов в составе МЮ – Расмус Хойлунн (49), Каземиро (88, 90+5).
Другие команды группы А ранее сыграли вничью: "Галатасарай" (Турция) – "Копенгаген" (Дания) – 2:2.
Результаты остальных матчей игрового вечера: "Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 4:0, "Севилья" (Испания) – "Ланс" (Франция) – 1:1, "Реал Сосьедад" (Испания) – "Интер" (Италия) – 1:1, "Брага" (Португалия) – "Наполи" (Италия) – 1:2, "Бенфика" (Португалия) – "РБ Зальцбург" (Австрия) – 0:2.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян на поле не вышел, оставшись в запасе.
Составы групп
Группа A: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"
Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"
Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион"
Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад"
Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик"
Группа F: "Пари Сен-Жермен", "Боруссия", "Милан", "Ньюкасл"
Группа G: "Манчестер Сити" (действующий победитель ЛЧ), "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"
Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен"