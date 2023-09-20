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"Реал" победил дебютанта Лиги чемпионов, забив на 90+4 минуте

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 1:0 победили немецкую команду "Унион" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Единственный гол состоялся на 90+4 минуте, отличился Джуд Беллингем.

"Унион" - дебютант Лиги чемпионов.

В другом матче турецкий "Галатасарай" на своем поле сыграл со счетом 2:2 с датским "Копенгагеном".

После голов Мохамеда Эльюнусси (35-я минута) и Диогу Гонсалвеша (58) гости повели с разницей в два гола.

На 73-й минуте футболист "Копенгагена" Элиас Йелерт получил вторую желтую карточку и был удален. Оказавшийся в большинстве "Галатасарай" смог отыграться. Голы провели Саша Боэ (86) и Тете (88).

В 22:00 мск стартуют еще шесть матчей игрового дня.

Составы групп

Группа A: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"

Группа C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион"

Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад"

Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик"

Группа F: "Пари Сен-Жермен", "Боруссия", "Милан", "Ньюкасл"

Группа G: "Манчестер Сити" (действующий победитель ЛЧ), "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"

Группа H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен"

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