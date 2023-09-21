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Футболист проглотил пчелу и пропустит матч Лиги Европы УЕФА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник австрийского "Штурма" Хави Серрано вынужден будет пропустить матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, сообщает Kleine Zeitung.

В среду вечером во время тренировки Серрано нечаянно проглотил залетевшую в рот пчелу. Футболисту оперативно приложили к шее пакет со льдом, чтобы предотвратить отек. После этого 20-летнего спортсмена доставили в больницу. Там выяснилось, что у Серрано нет аллергии на пчел, но соответствующую терапию ему провели.

Серрано играет за "Штурм" на правах аренды, сам он принадлежит испанскому "Атлетико".

В четверг "Штурм" сыграет в Лиге Европы УЕФА с португальским "Спортингом".

футбол Лига Европы УЕФА
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