Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия осталась единственной из крупных плательщиков, не выплативших взнос бюджет Всемирного антидопингового агентства за 2023 год, следует из отчета на сайте ВАДА.

Россия должна была выплатить 1,267 млн долларов. Такую сумму в бюджет ВАДА внесли Франция, Германия, Италия, Великобритания. США внесли 3,419 млн, Канада – 1,7 млн, Япония - 1,5 млн.

К крупным плательщикам относятся страны, чей взнос превышает 1 млн долларов.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были лишены права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх со своими флагом и гимном на два года. В декабре срок санкций истек, а у ВАДА остались замечания к РУСАДА.

Как сообщала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова, ВАДА не имеет претензий к операционной деятельности агентства, которое выполняет свои функции на территории России. Однако, ВАДА требует от РУСАДА, чтобы российское законодательство соответствовало Всемирному антидопинговому кодексу.