Гол Кокорина не помог "Арису" избежать поражения от "Спарты" в Лиге Европы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU -Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин отметился голом в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против чешской "Спарты" в Праге.

На 11-й минуте Кокорин реализовал пенальти и открыл счет в игре.

Однако "Спарта" ответила тремя голами, пропустила в конце матча один и в итоге выиграла у "Ариса" со счетом 3:2.

32-летний Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", но второй сезон подряд на правах аренды играет в "Арисе". В сезоне-2021/22 в составе "Ариса" стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом чемпионата страны.