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Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Red Bull досрочно выиграл Кубок конструкторов

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Японии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли пилоты команды McLaren – британец Ландро Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете чемпионата, набрав 400 очков. Второе место занимает мексиканец Серхио Перес из Red Bull (223), третье – британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (190).

Между тем, Red Bull досрочно завоевал Кубок конструкторов, набрав 623 очка.

Mercedes Red Bull Формула-1 Макс Ферстаппен
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