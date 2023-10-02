Головин, Кузяев, братья Миранчуки вызваны в сборную России по футболу

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил список игроков, вызванных в состав команды на тренировочный сбор.

Как сообщает пресс-служба РФС, в него, в частности, вошли полузащитники братья Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Далер Кузяев.

В список вошли 29 футболистов. Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, получили вызов впервые.

Состав сборной России

Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив" Москва), Илья Помазун ("Урал" Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все– "Крылья Советов" Самара), Максим Осипенко ("Ростов" Ростов-на-Дону), Александр Сильянов ("Локомотив" Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Евгений Харин ("Ахмат" Грозный), Артём Макарчук ("Сочи").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив" Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – "Ростов" Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев ("Гавр" Франция), Даниил Фомин ("Динамо" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Александр Головин ("Монако" Франция).

Нападающие: Александр Соболев ("Спартак" Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Сборы стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября. В рамках сборов российская команда 12 октября сыграет в Москве товарищеский матч с Камеруном.