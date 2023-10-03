Глава Паралимпийского комитета России заявил о работе по переходу в Азию

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация ведет серьезную работу по переходу в структуру Азиатского паралимпийского комитета.

"У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, нас хотят там видеть", - приводит слова Рожкова "Матч ТВ".

В марте 2022 года МПК объявил о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. В ноябре было приостановлено членство ПКР и Паралимпийского комитета Белоруссии в МПК. В сентябре 2023 допустил спортсменов РФ до участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном качестве.