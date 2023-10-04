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ФИФА вслед за УЕФА задумалась о допуске российских юношей к турниру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ФИФА может последовать примеру УЕФА и допустить российские сборные среди игроков не старше 17 лет к соревнованиям под своей эгидой, сообщает Sky News.

СпортУЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турнировУЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турнировЧитать подробнее

Соответствующее решение может быть принято на заседании Совета ФИФА в среду. Это даст возможность российским юношеским сборным выступить на чемпионатах мира (мужских и женских) в возрастной категории до 17 лет.

Ранее о снятии санкций с российского юношеского футбола объявил УЕФА, допустив игроков к участию в турнирах без гимна и флага РФ. В Союзе европейских футбольных ассоциаций сочли, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых".

При этом ряд национальных футбольных федераций осудил решение УЕФА.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

УЕФА футбол ФИФА
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