ФИФА вслед за УЕФА задумалась о допуске российских юношей к турниру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ФИФА может последовать примеру УЕФА и допустить российские сборные среди игроков не старше 17 лет к соревнованиям под своей эгидой, сообщает Sky News.

Соответствующее решение может быть принято на заседании Совета ФИФА в среду. Это даст возможность российским юношеским сборным выступить на чемпионатах мира (мужских и женских) в возрастной категории до 17 лет.

Ранее о снятии санкций с российского юношеского футбола объявил УЕФА, допустив игроков к участию в турнирах без гимна и флага РФ. В Союзе европейских футбольных ассоциаций сочли, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых".

При этом ряд национальных футбольных федераций осудил решение УЕФА.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.