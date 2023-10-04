ФИФА допустила юношеские сборные России к международным турнирам

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола сняла запрет с юношеских сборных России на участие в международных соревнованиях, сообщается на сайте ФИФА.

В сообщении отмечается, что после решения исполнительного комитета УЕФА допустить российские юношеские сборные (до 17 лет) к соревнованиям, "Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира среди юношей до 17 лет и чемпионат мира среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным этапом".

"Таким образом, снимается дисквалификация команд из России, принимающих участие в этих турнирах. Они смогут участвовать в турнирах лишь под названием "Российский футбольный союз", а не "Россия", без национального флага, государственного гимна, в форме без национальных цветов, а лишь в нейтральных цветах", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что совет ФИФА "также подтвердил, что остальные решения, принятые 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания конфликта".

Ранее российских юношей к соревнованиям допустил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). УЕФА и ФИФА сохранили в силе санкции против взрослых сборных, отстранение снимут не раньше окончания конфликта на Украине.

ФИФА запретила всем российским футбольным сборным участвовать в международных соревнованиях после начала событий на Украине в 2022 году.