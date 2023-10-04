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"Динамо" разгромило "Спартак" в Кубке России по футболу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:0 одолели столичный "Спартак" в домашнем матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России.

Спорт"Крылья Советов" разгромили "Спартак" в чемпионате России по футболуЧитать подробнее

На 43-й минуте гол провел Федор Смолов, на 45-й – Даниил Фомин, на 90+5 – Илья Зазвонкин.

Для "Спартака", ранее выигравшего все четыре матча (включая встречу с "Динамо" - 4:1), противостояние не имело турнирного значения. Подопечные Гильермо Абаскаля уже досрочно завоевали выход в плей-офф с первого места. У него сейчас 12 очков. Далее идут "Динамо" (8) и сыгравшие на матч меньше "Краснодар" (8) и нижегородский "Пари НН" (2).

Между тем, "Спартак" терпит второе крупное поражение подряд. 1 октября он со счетом 1:4 проиграл матч РПЛ "Крыльям Советов" в Самаре.

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