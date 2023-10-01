"Крылья Советов" разгромили "Спартак" в чемпионате России по футболу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" со счетом 4:0 победили московский "Спартак" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

На 7-й и 26-й минутах ворота "Спартака" поразил Юрий Горшков, на 78-й – Бенхамин Гарре, на 90-й – Владислав Шитов.

"Крылья Советов" набрали 21 очков и занимают второе место, на три балла отставая от лидирующего "Краснодара". "Спартак" - на пятом месте, 16 очков.

В следующем туре "Крылья Советов" 8 октября сыграют в гостях с нижегородским "Пари НН", "Спартак" в этот же день дома встретится со столичным ЦСКА. За "Спартак" не сможет сыграть основной форвард Александр Соболев. В игре с "Крыльями Советов" он получил желтую карточку, ставшую четвертой в РПЛ и приведшей к матчевой дисквалификации.