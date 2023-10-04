Главный тренер ХК "Трактор" отправлен в отставку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" уволил главного тренера команды Анвара Гатиятулина, сообщает ресс-служба хоккейного клуба.

"После домашнего поражения от уфимского "Салавата Юлаева" (0:4) главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Заварухин.

Матч "Трактора" против "Салавата Юлаева" прошел в Челябинске в среду. В 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" набрал 16 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.