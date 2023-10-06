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Дисциплина "Мир танков" вошла в программу Игр Будущего

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Новая фиджитал-дисциплина на основе киберспортивного танкового онлайн-экшена "Мир танков" вошла в программу Игр Будущего, сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр

"Участники соревнований, которые отправятся в Казань в феврале 2024 года, определятся по итогам отборочного турнира в рамках Игр Будущего в ноябре и декабре 2023 года, а также две команды – по итогам квалификации и финала турнира "Легендарная семерка" в формате 7 х 7", - говорится в сообщении

Отмечается, что международный турнир по игре "Мир танков" станет частью вызова "Стратегия".

"В цифровой его части участники сразятся в тактическом трехмерном бою, а в физическом этапе их ждет фиджитал-суперфинал – серия испытаний на выносливость и смекалку. Расширение программы Игр Будущего даст возможность новым участникам попасть на самый грандиозный инновационный турнир современности", - отмечается в релизе.

Руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров отметил, что ""Мир танков" – не просто легендарная игра, созданная на постсоветском пространстве, но и серьезный танковый симулятор, который требует от игроков навыков в стратегии и тактике, опыта командной работы, координации и взаимодействия".

"Это одна из самых зрелищных киберспортивных дисциплин, популярных среди людей любого возраста. Скоро начнется квалификационный турнир, в котором может принять участие любой желающий. Мы рады, что турнир по "Миру танков" попал в обойму Игр Будущего, поскольку он органично дополняет пул инновационных фиджитал-дисциплин", – заявил Столяров.

Квалификационный этап, где решится судьба одной из путевок на Игры Будущего, продлится до 18 октября. В настоящий момент участие принимают почти 200 команд, их количество увеличивается. Сильнейшие 32 состава отправятся в отборочный турнир, из которого четыре команды попадут в офлайн-финал и разыграют между собой вторую путевку в Казань.

Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнером Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире Игр Будущего, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры Будущего
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