СКА победил ЦСКА в матче КХЛ
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу СКА.
В составе победителей голы провели Арсений Грицюк (5-я минута, в большинстве), Сергей Толчинский (26), Михаил Воробьев (44, в меньшинстве). В составе ЦСКА точные броски нанесли Владислав Каменев (1), Павел Карнаухов (22).
Команды представляют Западную конференцию и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА находится на седьмом месте, набрав 15 очков в 15 матчах, СКА – на восьмом: 14 очков в 14 матчах.