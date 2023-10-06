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СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу СКА.

В составе победителей голы провели Арсений Грицюк (5-я минута, в большинстве), Сергей Толчинский (26), Михаил Воробьев (44, в меньшинстве). В составе ЦСКА точные броски нанесли Владислав Каменев (1), Павел Карнаухов (22).

Команды представляют Западную конференцию и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА находится на седьмом месте, набрав 15 очков в 15 матчах, СКА – на восьмом: 14 очков в 14 матчах.

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