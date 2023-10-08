Россияне завоевали 28 золотых медалей на первенстве мира по самбо

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские самбисты стали победителями в медальном зачете прошедшего в Бишкеке первенства мира.

В рамках турнира были разыграны медали среди девушек, юношей, юниорок, юниоров, а также в соревновании о боевому самбо.

В общей сложности российские спортсмены завоевали 28 золотых медалей, 3 серебряные и 4 бронзовые. Они выступили под нейтральным флагом и были представлены как команда ФИАС 1. Также нейтральный статус был у сборных Белоруссии (ФИАС 2) и Франции (ФИАС 2).

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил, что "команда ФИАС 1 подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах".

"Уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства. Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачете", - заявил Шестаков журналистам.

"Что касается самих поединков, то я бы отметил выступление команды ФИАС 1, чьи самбисты доказали свое лидерство в мировом самбо. Они сумели не только собрать богатый урожай медалей, но и досрочно завершили многие схватки. У команды Узбекистана ярко выступил "боевик" Амирхон Зиядинов, ставший первым в весе до 79 кг. И конечно, не могу не отметить марокканского спортсмена Сеифа Эддина Ахани, завоевавшего серебряную медаль в весовой категории свыше 98 кг. С учетом того, что данное выступление стало его первым опытом участия в международном турнире столь высокого уровня, этот старт можно считать для него успешным", - сказал глава ФИАС.

Помимо россиян, белорусов и французов, на первенстве мира выступили команды из Армении, Азербайджана, Болгарии, Боливии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Румынии, Сербии, Туркменистана и Узбекистана. Общее число спортсменов составило 335.