Шестикратный чемпион РСКГ гонщик Брагин назвал титул в 2023 самым сложным

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пилот команды "ТАИФ Моторспорт" Дмитрий Брагин, в шестой раз ставший чемпионом Российской серии кольцевых гонок, заявил, что триумф в нынешнем году удался особенно тяжело.

"Из всех титулов, которые были, этот самый сложный. Сегодня все участники, кроме моего напарника по команде "ТАИФ Моторспорт" Павла Кальмановича, и Льва Толкачева из RUMOS Racing, все были против меня. Все пытались именно выбить, поэтому вдвойне приятно, что удалось победить. Судьба чемпионства решилась за два круга до финиша. Особенно приятно, что удалось обогнать Ивана Чубарова на предпоследнем круге – ощущение, будто запрыгнул в последний вагон уходящего поезда. Я стартовал с последнего места и был готов к любому раскладу. Но как раз тот факт, что все соперники были против меня, очень замотивировал", - сказал Брагин "Интерфаксу".

"Выиграть чемпионат в топовом классе – всегда нелегко. Сейчас в классе SMP TCR Russia выступают самые профессиональные пилоты. А с учетом того, что гонки в Европе закрыты для спортсменов с российской лицензией, у нас поехали Владимир Атоев и Александр Смоляр, которые блестяще выступали за рубежом. У них хорошая скорость и школа, от их появления и класс SMP TCR Russia, и вся серия G-Drive СМП РСКГ только выиграли. Об ощущениях говорить рано, эмоции пока смешанные. Сосредоточен на выступлении в завтрашней 4-часовой гонке AKHMAT Race СМП РСКГ Эндуранс. Осознание и радость от победы придет позже", - заявил спортсмен.

Серебряным призером в классе SMP TCR стал Иван Чубаров, бронзовым – Александр Смоляр.

В классе Супер-Продакшн чемпион стал Михаил Митяев, второе и третье места заняли Роман Голиков и Леонид Панфилов соответственно.

В классе Турин-Лайт статус чемпиона удержал Николай Карамышев, Егор Санин стал серебряным призером, Стас Новиков – бронзовым.

В классе S1600 чемпионат выиграл Тимофей Буянов. Серебро завоевал Даниил Харашун, третье место занял Кирилл Зиновьев.

Заключительный этап Российской серии кольцевых гонок прошел в Грозном.