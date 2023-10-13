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В ISU заявили о доверии к CAS в слушаниях по делу о фигуристке Валиевой

В ISU заявили о доверии к CAS в слушаниях по делу о фигуристке Валиевой
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) полностью доверяет Спортивному арбитражному сужу (CAS) в разбирательстве по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в заявлении ISU.

"Совет ISU принял к сведению сообщение для СМИ, опубликованное Спортивным арбитражным судом относительно арбитражного разбирательства с участием ISU, ВАДА, РУСАДА и госпожи Камилы Валиевой, о том, что слушания CAS были отложен и возобновится 9-10 ноября 2023 года. ISU полностью доверяет CAS", - говорится в сообщении на сайте ISU.

СпортCAS отложил слушания по делу Валиевой до 9 ноябряCAS отложил слушания по делу Валиевой до 9 ноябряЧитать подробнее

Слушания по делу Валиевой проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне, но были перенесены на ноябрь.

11 февраля 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла "золото" пекинской Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. Проба была сдана 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла четвертое место. Золотая награда командного турнира остается за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено не проводить.

В ноябре 2022 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил Валиевой. Между тем дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

CAS ISU ВАДА фигурное катание Камила Валиева
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