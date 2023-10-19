На "Играх дружбы" 2024 года выступят около 10 тысяч спортсменов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На "Играх дружбы", которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, могут принять участие около 10 тысяч спортсменов, сообщил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Игры дружбы" (...) пройдут в Москве, Екатеринбурге с 15 по 29 сентября, 25 видов спорта. (...) Уже много стран хотят участвовать. Примерно в расчетах около 10 тысяч спортсменов будет и около 200 видов спорта", - сообщил Кремлев на презентации "Спорт - стране" в четверг.

Он добавил, что отбор на игры будет происходить по результатам выступлений спортсмена в своей стране.