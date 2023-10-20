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Футболист "Милана" нашелся через две недели после исчезновения

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Выступающий на правах аренды за шведский "Норрчепинг" нападающий "Милана" Эмиль Робак, об исчезновении которого сообщалось, нашелся. Об этом сообщил спортивный директор "Норрчепинга" Тони Мартинссон.

"Я встретился с ним сегодня (в четверг), так что все под контролем. Мы больше не будем об этом говорить", - приводит слова Мартинссона Expressen.

Ранее СМИ сообщали о том, что 20-летний швед в течение двух недель не выходил на связь как с родственниками, так клубом, тренировки в составе которого он, соответственно, пропускал. О его местоположении в этот период не знали и в "Милане", которому принадлежат права на футболиста.

С 2020 года Робак был задействован в системе "Милана", но вскоре был отдан в аренду сначала в датский "Норшеллан", затем в "Норрчепинг".

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