"Спартак" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Никита Каккоев ("Пари Нижний Новгород") после забитого "Спартаком" гола Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 победили нижегородский "Пари НН" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.

На 41-й минуте гол провел Данил Пруцев, на 90+8 – Кристофер Мартинс.

Нижегородский клуб доигрывал встречу в меньшинстве: на 90+1 минуте второе предупреждение получил Кирилл Гоцук, в результате он был удален с поля.

В составе "Спартака" во втором тайме вышел нападающий Александр Соболев, к которому СМИ приписывают конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Теперь у "Спартака" 20 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Выше ней располагаются "Краснодар" (28), самарские "Крылья Советов" (21) и петербургский "Зенит" (20). "Крылья Советов" и "Зенит" в отчетном туре проведут очный матч в Петербурге.

Что касается "Пари НН", нижегородский клуб находится на восьмом месте – 17 баллов.