"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Спартаковцы ушли от поражения на 90+7 минуте благодаря голу экс-армейца Хесуса Медины

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Спартак" и ЦСКА со счетом 2:2 завершили московское дерби в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу.

На 31-й минуте матча, прошедшего на поле "Спартака", гол провел армеец Милан Гаич. Через десять минут "Спартак" отыгрался: точный удар нанес Квинси Промес. Во втором тайме, на 61-й минуте Гаич вновь вывел ЦСКА вперед. Но "Спартак" смог избежать поражения – на седьмой добавленной минуте точный удар нанес экс-футболист ЦСКА Хесус Медина.

"Спартак" и ЦСКА теперь входят в группу команд (с пятого по восьмое места), набравших по 17 очков. "Спартак" - на шестом месте, ЦСКА – на седьмом.

В параллельно шедшем матче казанский "Рубин" в Грозном со счетом 1:0 обыграл "Ахмат". На 34-й минуте отличился Никола Чумич. У команд по 12 очков: "Рубин" занимает 10-е место, "Ахмат" - 11-е.