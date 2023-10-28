Рублев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Риме
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира в Вене.
Результат – 7:5, 7:6 (7:5).
Спортсмены – соседи в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Синнер находится на четвертом месте, Рублев – на пятом.
В финале итальянец сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Призовой фонд турнира в Вене (матчи проходят на хардовом покрытии) – свыше 2,4 млн евро. Соревнование является турниром категории ATP 500.