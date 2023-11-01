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Адвокат экс-футболиста сборной Бугаева опровергла наличие у него наркотиков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, подозреваемого в распространении наркотиков, Екатерина Макличенко, заявила об отсутствии у него запрещенных препаратов.

"Бугаев чувствует себя, разумеется, подавленно, потому что находится под арестом. Ему уже сказали "сядешь далеко и надолго" после подписания бумаг. Мы с ним видимся, стараюсь поддерживать Алексея как могу. Самое главное, что при нем не было наркотиков. Это однозначно. Думаю, что мы докажем, что Бугаев не скатывался до такого преступления, здесь что-то не то. А что – выясним", - приводит слова Макличенко "Спорт-Экспресс".

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"Пока обвинения нет. Я не видела постановления о возбуждении дела. Уже подала заявление об участии в деле, но до сих пор ни одно должностное лицо со мной на связь не вышло. Полагаю, что дело не возбуждено, они выиграли время, чтобы подержать Бугаева на административке, а потом подоспеть с другими материалами", - заявила адвокат.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Также сообщалось об оказании им сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

футбол Алексей Бугаев
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