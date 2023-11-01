Экс-футболиста сборной России заподозрили в распространении наркотиков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Бугаев арестован за неповиновение полиции в ходе расследования по делу об обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Объединения пресс-службы судов Краснодарского края.

"28.10.2023 года Прикубанским районным судом г. Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ, возбужденное в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.

Согласно тексту сообщения, "в судебном заседании он не отрицал, что пытался скрыться от полицейских".

В результате Бугаев признан виновным в совершении административного правонарушения и арестован ан 7 суток.

42-летний Бугаев выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", томскую "Томь", подмосковные "Химки", ФК "Краснодар", провел несколько матчей за сборную России. В составе "Локомотива" стал обладателем суперкубка и бронзовым призером чемпионата России.