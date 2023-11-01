"Спартак" проиграл "Краснодару" в Кубке России по футболу

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 2:3 уступил футболистам "Краснодара" в заключительном, шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Москве.

На 3-й минуте Александр Кокшаров вывел "Краснодар" вперед. Через пять минут футболист "Спартака" Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Спартака": на 45-1 минуте отличился Наиль Умяров.

На 61-й минуте вновь отличился Кокшаров, благодаря чему "Краснодар" отыгрался". На 74-й состоялся автогол спартаковца Даниила Денисова.

"Спартак" вновь оказался в статусе догоняющего, но получил право на пенальти. Соболева пробил точно, однако судьи зафиксировали двойное касание и гол не засчитали.

Московский клуб ранее уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места, у него 12 очков. "Краснодар" занимает второе место (11), но его может обойти московское "Динамо" (8), которому еще предстоит сыграть с "Пари НН" (2). Нижегородский клуб выбыл из розыгрыша.