Поиск

"Спартак" проиграл "Краснодару" в Кубке России по футболу

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 2:3 уступил футболистам "Краснодара" в заключительном, шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Москве.

На 3-й минуте Александр Кокшаров вывел "Краснодар" вперед. Через пять минут футболист "Спартака" Александр Соболев, реализовав пенальти, сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Спартака": на 45-1 минуте отличился Наиль Умяров.

На 61-й минуте вновь отличился Кокшаров, благодаря чему "Краснодар" отыгрался". На 74-й состоялся автогол спартаковца Даниила Денисова.

"Спартак" вновь оказался в статусе догоняющего, но получил право на пенальти. Соболева пробил точно, однако судьи зафиксировали двойное касание и гол не засчитали.

Московский клуб ранее уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места, у него 12 очков. "Краснодар" занимает второе место (11), но его может обойти московское "Динамо" (8), которому еще предстоит сыграть с "Пари НН" (2). Нижегородский клуб выбыл из розыгрыша.

футбол Спартак Краснодар Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Экс-футболиста сборной России заподозрили в распространении наркотиков

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Сафиуллин победил Алькараса на турнире Masters в Париже

"Зенит" вышел в плей-офф Кубка России по футболу с первого места в группе

"Зенит" вышел в плей-офф Кубка России по футболу с первого места в группе

Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом принять ЧМ-2034 по футболу

Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом принять ЧМ-2034 по футболу

Винисиус Жуниор продлил контракт с "Реалом" до 2027 года

Сборная России по хоккею при допуске на ОИ-2026 сыграет в одной группе с США

Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Вратарь сборной Аргентины по футболу получил награду имени Льва Яшина

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });