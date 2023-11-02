Месси назвал гол "Реалу" в ЛЧ самым памятным в карьере

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Гол в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12 стал для аргентинца Лионеля Месси самым памятным в его игровой карьере. Слова футболиста приводятся в соцсетях премии "Золотой мяч", лауреатом которой он стал в восьмой раз.

"Это гол в ворота "Реала", который мы обыграли со счетом 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов на (стадионе) "Бернабеу", - сказал Месси, выступавший в то время за "Барселону".

Игра прошла 27 апреля в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Барселоны", Месси забил оба гола. В данном случае речь идет о голевой атаке, которую аргентинец завершил после своего сольного прохода почти с середины поля.

В ответном матче была зафиксирована ничья 1:1, "Барселона" вышла в финал, где обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

В составе "Барселоны" Лигу чемпионов Месси выигрывал четыре раза.