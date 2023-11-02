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Хачанов победил Сафиуллина и вышел в четвертьфинал Masters в Париже

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов выиграл у своего соотечественника Романа Сафиуллина и завоевал путевку в 1/4 финала теннисного турнира категории Masters в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Хачанова. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 15-е место, Сафиуллин – 45-е.

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За выход в полуфинал Хачанов поведет борьбу с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, №6 рейтинга ATP) – Александр Зверев (Германия, 9).

Турнир в Париже проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – свыше 5,77 млн евро.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Masters ATP Карен Хачанов теннис Роман Сафиуллин
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