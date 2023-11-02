ЦСКА обыграл "Оренбург" в Кубке России по футболу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 победили "Оренбург" в домашнем матче заключительного, шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

На 35-й минуте ЦСКА вышел вперед благодаря голу Федора Чалова с пенальти. Через две минуты "Оренбург" отыгрался, в его составе отличился Эмирджан Гюрлюк. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу армейцев, гол провел Антон Заболотный (42-я минута).

На 74-й минуте в составе ЦСКА вновь отличился Чалов, после чего счет в игре больше не менялся.

У команд по 11 очков, но ЦСКА за счет преимущества по дополнительным показателям разместился на первом месте группы А. "Оренбург", соответственно, занял вторую строчку. Обе команды пробились в плей-офф Пути РПЛ. Ставший третьим "Сочи" (8 очков) будет играть в Пути регионов. "Факел" (6) вылетел из розыгрыша.