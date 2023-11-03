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Умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Протопопов

Умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Протопопов
Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время выступления на зимних Олимпийсках играх. 1968 год.
Фото: Виктор Шандрин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни, сообщает The Skating Lesson.

"Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт", - говорится в сообщении.

Протопопов выступал в парном катании в дуэте с супругой Людмилой Белоусовой. Пара завоевала золото Олимпийских игр в 1964 и 1968 годы. Также они по четыре раза становились чемпионом мира и Европы.

Протопопов и Белоусова вместе придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

фигурное катание Олег Протопопов
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