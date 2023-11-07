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Французский футболист Камавинга продлил контракт с "Реалом"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Реал" (Мадрид) продлевает контракт с полузащитником сборной Франции Эдуардо Камавингой.

Новое соглашение с 20-летним игроком будет действовать до 30 июня 2029 года, сообщается на сайте "Реала".

Камавинга перешел в "Реал" из французского "Ренна" в 2021 году и к настоящему моменту завоевал шесть титулов, выиграв по разу Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат Кубок и Суперкубок Испании. Он сыграл в 114 матчах за "Реал".

Камавинга - серебряный призер чемпионата мира-2022 в Катаре.

Реал Эдуардо Камавинга
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