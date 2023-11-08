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"Манчестер Сити" и "Лейпциг" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" и немецкий "Лейпциг" гарантировали себе место среди участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Английская команда в домашнем матче четвертого тура группового этапа турнира со счетом 3:0 обыграли соперников из швейцарского "Янг Бойз". Два гола забил Эрлинг Холанд – на 23-й (с пенальти) и 51-й минутах. Также на 45+1 минуте отличился Фил Фоден.

В другом матче группы G "Лейпциг" в гостях нанес поражение сербской "Црвене Звезде" - 2:1. На 8-й минуте точный удар в составе победителей нанес Чави Симонс, на 77-й – Луа Опенда. На 81-й минуте состоялся автогол футболиста "Лейпцига" Бенджамина Хенрихса.

В результате "Манчестер Сити" набрал 12 очков, "Лейпциг" - 9. По 1 баллу за два тура до окончания групповой стадии у "Црвены Звезды" и "Янг Бойз".

Результаты остальных матчей игрового дня: "Атлетико" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 6:0, "Лацио" (Италия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:0, "Боруссия" (Германия) – "Ньюкасл" (Англия) – 2:0, "Милан" (Италия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 2:1, "Шахтер" (Украина) – "Барселона" (Испания) – 1:0, "Порту" (Португалия) – "Антверпен" (Бельгия) – 2:0.

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