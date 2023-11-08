Кучеров возглавил список самых результативных игроков НХЛ в сезоне

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тамба-Бэй" Никита Кучеров вышел на первое место в списке игроков, набравших по ходу нынешнего сезона в НХЛ больше всех очков по системе "гол+пас".

В матче против "Монреаля" ("Тампа" победила – 5:3) россиянин провел гол и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 22 (10+12) очка в 13 матчах текущего регулярного чемпионата. На втором месте находится Элиан Петтерссон из "Ванкувера" – 21 (6+15) очко в 12 матчах.

Между тем, в списке самых результативных новичков лиги лидирует также россиянин, Павел Минтюков из "Анахайма" - 8 (1+7) очков в 12 матчах чемпионата.