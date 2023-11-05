Пять очков Кучерова принесли "Тампе" победу над "Оттавой" в НХЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" обыграли "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:4 (1:1, 3:0, 3:2) в пользу "Тампы".

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, на счету которого гол и четыре результативные передачи.

В 11 матчах нынешнего сезона Кучеров набрал 16 (7+9 по системе "гол+пас") очков. А всего за всю карьеру в НХЛ (выступает здесь с сезоне-2013/14) 30-летни россиянин сыграл в 655 матчах регулярного чемпионата, забросил 283 шайбы и сделал 462 результативные передачи.