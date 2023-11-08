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Московское "Динамо" впервые в истории проиграло пекинскому ХК "Кунльунь" в КХЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" потерпели поражение от пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось вничью, в овертайме "Куньлунь" провел решающий гол. Результат – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Куньлуня".

В составе команды из Китая голы провели Девин Броссо (20), Люк Лохкарт (29) и Брэндон Макмиллан (63, в большинстве). Авторами голов в составе "Динамо" стали Седрик Пакетт (18, в большинстве) и Владислав Михайлов (28).

"Куньлунь" играет в КХЛ с сезона-2016/17, но победил "Динамо" впервые в истории. Пекинская команда сейчас занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 23 очка в 32 матчах. "Динамо", прервавшее девятиматчевую серию побед, сохранило лидерство: 42 очка в 28 встречах.

Динамо Куньлунь Ред Стар хоккей КХЛ
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