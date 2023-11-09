Ведущим спортсменам и тренерам Подмосковья увеличат зарплату на 40 процентов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ведущим подмосковным спортсменам и тренерам по индивидуальным видам спорта с 2024 года на 40% увеличат зарплату, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Что касается большого спорта, здесь нужны особое внимание и дополнительная поддержка. Например, мы поощряем победителей и призеров Игр стран СНГ, а также их наставников – в этом году на премии выделили более 7 млн рублей", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства области.

"За последние 10 лет спортсмены региональных центров подготовки завоевали более 6,8 тыс. медалей, в том числе 156 на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Благодаря им Подмосковье занимает лидирующие позиции на соревнованиях различного уровня. Мы знаем, что в условиях санкций и ограничений нашим спортсменам приходится нелегко, поэтому приняли решение со следующего года на 40% увеличить им зарплату", - добавил Воробьев.

Изменения коснутся 562 спортсменов и более 200 тренеров.