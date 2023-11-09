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КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей за восьмое нарушение в сезоне

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей за очередное нарушение регламента во время матча РПЛ против "Оренбурга", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"По итогам матча "Оренбург" - "Ростов" мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Матч "Оренбург" - "Ростов" прошел 6 ноября и завершился со счетом 1:1.

Валерий Карпин
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