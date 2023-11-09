Шведские хоккеисты откажутся от одежды с символикой страны ради безопасности

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Швеции по хоккею не будут носить официальную форму с национальной символикой в зарубежных поездках ради соблюдения безопасности, заявил глава службы безопасности шведской хоккейной федерации Аббат Терслефф.

"В зарубежных поездках мы не должны носить официальную одежду национальной сборной, и это касается всех наших команд. Однако мы можем использовать ее в автобусе и в отелях", — приводит слова Терслеффа VG.

Соответствующие меры безопасности предприняты в связи с инцидентом 16 октября. В тот день были застрелены два шведских болельщика, один получил ранение. Они прибыли на назначенный в бельгийской столице футбольный матч Бельгия - Швеция. После объявления об убийстве болельщиков матч был прекращен.

При задержании в столичной коммуне Схарбек стрелявший получил ранение в грудь, его доставили в больницу, где он скончался.