Тренер Мирча Луческу назвал враньем сообщения о завершении карьеры

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер петербургского "Зенита", украинских "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу назвал не соответствующими действительности сообщения СМИ о его решении завершить карьеру.

"Это вранье! Я ушел из киевского "Динамо", но не из профессионального футбола", - приводит слова Луческу "Спорт-Экспресс".

3 ноября Луческу объявил об отставке с поста главного тренера "Динамо", сделав это после поражения от "Шахтера" в матче чемпионата Украины. Тогда же СМИ сообщили, что 78-летний специалист решил завершить и карьеру в целом.

Продолжительное время Луческу работал в "Шахтере", под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, семь раз – Суперкубок страны, шесть раз – Кубок. В сезоне-2008/09 "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.

В "Зените" он отработал сезон-2016/17, команда завоевала Суперкубок УЕФА.