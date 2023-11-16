"Металлург" выиграл шестой матч подряд и укрепил лидерство на Востоке КХЛ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили новосибирскую "Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу "Металлурга", победитель определился в овертайме. В его составе голы провели Максим Карпов (25-я минута), Люк Джонсон (29, в большинстве), Денис Зернов (62, в большинстве). В составе "Сибири" точные броски нанесли Егор Аланов (12, в большинстве), Илья Морозов (29).

"Металлург" выиграл шестой матч подряд и упрочил лидерство в Восточной конференции, в его активе 44 очка в 32 матчах. "Сибирь" - на восьмом месте этой же конференции: 32 балла в 31 встрече.