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Овечкин до 67 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) в пользу "Вашингтона".

На 36-й минуте в составе столичной команды точный бросок нанес ее капитан, российский нападающий Александр Овечкин. Гол для него стал 827-м в карьере в НХЛ, а отставание от самого результативного игрока за всю историю регулярных чемпионатов лиги, канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 67.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 15 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 7 голевых передач.

Между тем, в составе "Коламбуса" автором одного из голов стал российский защитник Иван Проворов. Это его первый гол в нынешнем сезоне при 10 результативных передачах.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Уэйн Гретцки
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