"Металлург" выиграл восьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу "Металлурга". В его составе голы провели Макар Хабаров (20-я минута), Роман Канцеров (33), Дмитрий Силантьев (36, в меньшинстве), Никита Михайлис (60, в пустые ворота). В составе "Сибири" гол провел Артем Жук (45, в большинстве).

"Металлург" выиграл восьмой матч подряд и лидирует в Восточной конференции. В его активе 48 очков в 34 матчах. "Сибирь" - на восьмой строчке: 33 балла в 33 встречах.