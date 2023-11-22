Лидировавшая в Первой лиге "Алания" уволила главного тренера после серии неудач

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Алания", выступающая в Первой лиге, объявила об отставке Олега Василенко с поста главного тренера команды.

"Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию", - говорится в сообщении на сайте владикавказского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Алания" искренне благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.

50-летний Василенко возглавил "Аланию" весной этого года. Под его руководством команда провела 31 матч, в которых одержала 14 побед, сыграла 11 встреч вничью и потерпела 6 поражений.

Отставке Василенко предшествовала пятиматчевая серия без побед, а 20 ноября "Алания" крупно (1:4) проиграла дома "Химкам". Теперь лидировавшая в турнирной таблице владикавказская "Алания" занимает шестое место. У нее 31 очко, что на шесть меньше чем у нынешнего лидера, махачкалинского "Динамо".