Российские фигуристы Морозов и Еременко решили выступать за Францию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игорь Еременко хочет сменить спортивное гражданство и выступать под флагом Франции. Информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Это логично, что они хотят выступать за Францию, она француженка. Я слышала, что они хотят перейти. Им давно нужно было это сделать", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".

"Но жалко терять такую пару", - добавила Тарасова.

Аннабель Морозов родилась в США в семье танцоров россиянина Николая Морозова и француженки Каролин Дуарен. С 2016 года стала выступтьь за Россию – сначала с Андреем Багиным, затем с Дэвидом Нарижным.